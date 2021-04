Amici 20, polemiche contro Arisa: “Non siamo al circo” – VIDEO

Altre polemiche ad Amici 20, questa volta un concorrente avversario si rivolge male ad Arisa in merito ad un guanto di sfida

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)

Aka7even non sembra essere d’accordo con il guanto di sfida che gli è stato lanciato da Arisa. Nel daytime di oggi, infatti, la maestra di canto ha proposto una sfida tra Aka7even (della squadra Peparini-Pettinelli) e Raffaele. Il cantante campano non ha accettato di buon grado di cantare e ballare sulle note di Never Really Over di Katy Perry.

LEGGI ANCHE > > > Amici 20, eliminato torna in TV: cosa sta succedendo



Più che sulla sfida canora in sé, Aka7even è contrariato dalla sfida in quanto il ballo non appartiene al suo mondo, né è qualcosa in cui si è mai dilettato. I due concorrenti passeranno del tempo con il nuovo coreografo di Amici 20, Stéphane Jarny, che li preparerà al meglio per l’esibizione di sabato sera.

Amici 20, Aka7even sbotta: le sue parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

“Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi? Non capisco”. Le parole di Aka7even sono piuttosto dure nei confronti di Arisa, aggiungendo oltretutto che la squadra avversaria si presenta come la più corretta e trasparente, ma agisce in maniera del tutto opposta rispetto a ciò che dicono. Luca ha già avuto modo di confrontarsi con la Pettinelli – oltre lo sfogo fatto con chiunque gli capitasse a tiro – la quale gli ha ribadito che deve smetterla con le lamentele. Soltanto la settimana scorsa, infatti, ha avuto un duro scontro con la sua insegnante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Isola dei Famosi, naufrago rischia squalifica: il motivo sorprende tutti



Tancredi, in particolare modo, gli fa presente che lui può tranquillamente rifiutare il guanto di sfida. La verità è che Aka7even è nel bel mezzo di una crisi su sé stesso e la sua arte, frutto anche della sfida in ballottaggio di due sabato fa.