Amici 20, eliminato torna in TV: cosa sta succedendo

Uno dei primi eliminati di Amici 20 torna in TV a raccontare la sua storia prima e dopo il talent show: quando e come vederlo

Un’eliminazione che fatto molto discutere quella di Tommaso Stanzani, tanto che il ballerino di Amici 20 sabato, invece che con i suoi compagni al serale, sarà in compagnia di Silvia Toffanin a Verissimo.

L’eliminazione è stata molto discussa da casa, talmente tanto da costringere Lorella Cuccarini a rispondere tramite i suoi profili social. Di fatti, i fan del programma attribuiscono a lei ed Arisa la colpa di aver nominato – in maniera meschina – i tre big della squadra avversaria: Sangiovanni, Enula e Tommaso. Nella prima fase del programma, l’eliminazione è diretta, nessun ballottaggio in cui sperare, pertanto Tommaso è andato via dopo l’ardua decisione dei giudici.

Amici 20, la discussa eliminazione di Tommaso

A differenza dell’eliminazione – da molti sperata – di Rosa, altra ballerina del programma, quella di Tommaso è stata molto discussa. La sua storia nel mondo della danza, in realtà, comincia soltanto 3 anni fa, perché l’amato ballerino, prima era un pattinatore. La Celentano ha voluto valorizzare la sua tecnica in materia facendolo esibire, proprio sabato sera, con una coreografia studiata appositamente per lui.

I fan del ballerino sono entusiasti dell’ospitata negli studi di Verissimo: non era mai capitato finora che Silvia Toffanin invitasse un eliminato nel suo salotto. Tuttavia, riconoscendo la prodezza del giovane bolognese, la conduttrice ha voluto concedere lui la possibilità di raccontarsi e permettere ai suoi telespettatori di conoscere tanta umiltà e bravura in un giovane di soli 20 anni.