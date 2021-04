Yahoo Answers, è ufficiale: la notizia che segna un’epoca

Ora è ufficiale, Yahoo Answers l’ha comunicato sulla propria piattaforma: la notizia è destinata a segnare un’epoca

Yahoo Answers è conosciuta come la più grande piattaforma di sempre per ‘conoscere le cose’ grazie alle domande che gli utenti pongono per ricevere risposte da altri. Le risposte non sono state mai il massimo in termini di qualità, però nei primi anni 2000 era tra le piattaforme più sfruttate. Il lancio avvenne nel 2005, in sostituzione a Q&A, Ask Yahoo!, ed entro il 4 maggio del 2021 chiuderà gli occhi.

“Il sito di Yahoo Answers verrà chiuso il 4 maggio 2021 (ora della costa est degli USA) e dal 20 aprile 2021 (ora della costa est degli USA) sarà in modalità di sola lettura. Non verranno apportate modifiche ad altre proprietà o servizi di Yahoo o al tuo account Yahoo”, si legge sul sito ufficiale (clicca qui per ulteriori dettagli).

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, ora è possibile farlo: la funzione che tutti aspettavano

Yahoo Answers, i passaggi della dismissione

In merito alla dismissione di Yahoo Answers non sono stati comunicati i motivi, ma i passaggi che porteranno ad essa, sì. Sono i seguenti:

LEGGI ANCHE—> Fortnite, il primo numero di Punto Zero su Amazon: super skin in regalo