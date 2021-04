Whatsapp, ora è possibile farlo: la funzione che tutti aspettavano

D’ora in poi su Whatsapp sarà possibile fare quello che in molti aspettavano da diverso tempo: tutti i dettagli

Gli sviluppatori di Whatsapp stanno lavorando su una funzionalità che molti utenti aspettavano da tempo. Di cosa si tratta? Della possibilità di trasferire la cronologia della chat da iPhone ad un Android e viceversa.

Fino ad ora, per poter compiere tale operazione, c’era il bisogno di servirsi di app esterne. Queste, però, spesso non portano a risultati soddisfacenti ed in sicurezza. Infatti, l’utilizzo di app non ufficiali per il trasferimento di dati può comportare la rimozione dell’account. Comunque, secondo quanto riferito dagli esperti di WaBetaInfo, gli sviluppatori starebbero realizzando un tool integrato nel client e supportato ufficialmente. Al momento la funzione è in fase di sviluppo e non è dato sapere se e quando arriverà in forma ufficiale per tutti i comuni utenti.

Whatsapp, beta in aggiornamento: le novità

Intanto, la beta di Whatsapp si aggiorna. Per iOS si tratta della versione 2.21.70.11, mentre per Android di 2.21.8.1.

La principale novità è di tipo estetico, infatti l’anteprima delle immagini nelle chat è di dimensioni maggiori. Un motivo in più per evitare di aprire obbligatoriamente il messaggio nella sua interezza. Il supporto si chiama ‘Large Media Prewiew’. L’altra novità riguarda l’integrazione della chat di assistenza in app, per un dialogo più rapido e diretto con i tecnici dell’azienda.

Non si sa quando sarà disponibile per tutti, ma la certezza è che gli sviluppatori stanno lavorando per renderlo un aggiornamento ufficiale.