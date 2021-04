Previsto un nuovo rallentamento nella campagna di immunizzazione a causa dei ritardi nelle consegne dei vaccini: nuovo taglio di AstraZeneca

La campagna di immunizzazione nel nostro Paese continua la sua corsa, ma di certo i ritardi e i rinvii delle consegne da parte delle case farmaceutiche non aiutano a rispettare i piani prefissati dal Governo. Ancora una volta ad effettuare un taglio nelle consegne è la casa biofarmaceutica anglo-svedese AstraZeneca.

Era prevista per il prossimo 14 aprile la consegna di 340mila dosi, ma AstraZeneca consegnerà in Italia solo il 50% delle dosi che erano state pattuite. Saranno quindi 175mila le fiale consegnate mercoledì 14 aprile. Il restante 50% verrà invece consegnato in Italia con le dosi previste in arrivo il 16 ed il 23 di questo mese.

Il Coronavirus non arresta la sua corsa in Italia

E’ diventata una corsa contro il tempo. Si cerca di immunizzare quanti più cittadini possibile ma i ritardi delle case farmaceutiche non aiutano a rispettare il programma prefissato dal Governo, vanificando il duro lavoro dei vaccinatori e di tutto il persona impegnato nella campagna.

Intanto il Coronavirus continua a perseverare su tutto il Paese. Difatti oggi, martedì 6 aprile, si sono registrati 7,767 nuovi contagiati su 112,962 tamponi processati, con il tasso di positività al 6,9%. I nuovi guariti sono 21,733 ma 421 italiani hanno però perso la propria battaglia contro il Covid-19.

Un aumento si registra anche per quanto concerne i ricoveri nei reparti Covid con +552. Mentre sono +6 i ricoveri in terapia intensiva.