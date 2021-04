Personale scolastico, è stato vaccinato l’80%: l’annuncio ufficiale

Il personale scolastico è stato vaccinato per l’80% del totale e questo rende la riapertura degli istituti più semplice e sicura

Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale dei Presidi (Anp), ai microfoni di Sky Tg24 ha annunciato: “Oltre l’80% del personale scolastico è stato vaccinato”. Poi ha continuato: “La scuola è in sicurezza da diverso tempo, i problemi sono gli assembramenti esterni, come detto da Draghi”. Inoltre, ha tenuto a sottolineare, che non si è “nelle stesse condizioni di quando abbiamo chiuso”.

In ultimo, riguardo al monitoraggio nelle scuole, ha ammesso che il problema “è logistico”. Questo perché “i numeri degli operatori non sono ancora sufficienti per condurre questa operazione di grandi dimensioni”.