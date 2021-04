Real Madrid-Liverpool 3-1: highlights, tabellino e voti della gara che ha aperto il programma dei Quarti di finale in Champions League

Real Madrid-Liverpool 3-1: non è un’ipoteca sulle semifinali di Champions League a le somiglia molto. Perché Benzema e compagni hanno messo a nudo tutte le pecche attuali del Liverpool soprattutto nel pacchetto offensivo, e hanno banchettato.

Primo tempo a senso unico. Oltre alle due reti firmate da Vinicius e da Marcos Asensio su gentile regalo di Alexander-Arnold, ci sono state almeno tre palle gol nitide per i ‘Blancos’. La squadra di Klopp ha trovato la forza per reagire solo ad inizio ripresa e alla prima palla buona, Salah ha riaperto i conti. Ma ancora Vicicius, con un rigore in movimento, ha piazzato l’0allungo decisivo. E al ritorno la rimonta si annuncia ardua.

Nell’altra partita della serata invece Manchester City-Borussia Dortmund 2-1. Inglesi in vantaggio nel primo tempo con De Bruyne e raggiunti a 7′ dalla fine da Reus. Ma al 90′ un guizzo di Foden ha regalato il sorriso e Guardiola.

Real Madrid-Liverpool 3-1: highlights, tabellino e voti

MARCATORI: 27′, 65′ Vinicius Jr (RM), 36′ Asensio (RM), 51′ Salah (L)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6; Lucas Vazquez 6, Nacho 6.5, Militao 6, Mendy 6; Kroos 6.5, Casemiro 6, Modric 6.5; Asensio 7 (70′ Valverde 6), Benzema 6, Vinicius Jr 7.5 (Rodrygo sv). All. Zidane 7.5



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6, Alexander-Arnold 5.5, Phillips 5, Kabak 5 (81′ Firmino sv), Robertson 6; Keita 5 (42′ Thiago Alcantara 6), Fabinho 5.5, Wijnaldum 5; Salah 6, Diogo Jota 6 (81′ Shaqiri sv), Mané 6. All. Klopp 56

NOTE: ammoniti Mané (L), Lucas Vazquez (RM), Thiago Alcantara (L), Alexander-Arnold (L)

