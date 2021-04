Meteo, torna l’inverno: brusco calo delle temperature e rinforzo dei venti

Per alcuni giorni ci sarà un vero e proprio ritorno ad un clima invernale, con l’aggiunta di forti raffiche di vento su tutto il paese: le previsioni meteo

L’arrivo della terza perturbazione del mese di aprile vedrà aprirsi una nuova parentesi invernale sul nostro paese. In rinforzo i venti ed in forte calo le temperature che per alcuni giorni torneranno su valori al di sotto della media stagionale.

In mattinata attese precipitazioni sull’alto Adriatico ed in Emilia Romagna. Piogge anche su Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Nel corso del pomeriggio, cieli poco nuvolosi al Nord ma con possibili acquazzoni in Lombardia e Liguria. Venti tesi e mari mossi. Attenzione a possibili mareggiate.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Nella giornata di domani prevalenza di sole al Nord-Ovest, mentre sul resto della penisola maggiore nuvolosità. In particolare, sulle zone interne ed adriatiche del Centro, su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, rischio precipitazioni. Temperature ancora sotto le medie stagionali, con clima puramente invernale. Venti ancora tesi, con raffiche su Sardegna e Sicilia.

Temperature minime e massime

Aosta 1/12

Torino 3/13

Milano 3/13

Trento 4/14

Bolzano 5/12

Venezia 6/11

Trieste 4/9

Genova 9/14

Bologna 4/10

Firenze 4/12

Ancona 5/11

Perugia 0/11

Roma 7/17

L’Aquila 4/10

Pescara 7/16

Campobasso 2/11

Napoli 10/17

Bari 5/19

Potenza 1/11

Catanzaro 7/14

Palermo 12/18

Cagliari 12/19