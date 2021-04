Ilary Blasi, quanto successo è inspiegabile: è crisi

Grave crisi per Ilary Blasi, quanto successo, a detta di alcuni, è davvero inspiegabile: tutti i dettagli

La prima serata di ieri, lunedì 5 aprile, ha visto vincere la gara degli ascolti a Vittoria Puccini e l’esordio con La Fuggitiva che ha tenuto incollati alla tv 5.230.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5, L’Isola dei Famosi ha totalizzato il 17.1% di share (3.111.000 spettatori). Un calo che non farà felice Ilary Blasi che quest’anno sta facendo fronte ad un numero di ascolti inferiore rispetto alle scorse edizioni. Nonostante ciò, nel complesso, non si tratta di una vera e propria crisi.

Su Rai2, Ben-Hur ha interessato 912.000 spettatori (3.7% di share). Su Italia 1 i Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar ha intrattenuto 1.992.000 spettatori (8.3%).

LEGGI ANCHE—> Isola dei Famosi, l’annuncio spiazza i fan: “Non andrà in onda”

Isola dei Famosi, Ilary Blasi sbotta in diretta

Nella puntata di ieri de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha chiuso il collegamento con i naufraghi sbottando: “Siete delle pippe al sugo, ve lo voglio dire. Ecco, vi lascio così. Ci vediamo lunedì prossimo”. Solo un modo per prenderli in giro, ma a quanto pare quest’anno i concorrenti risultano essere più ‘scarsi’ rispetto ai predecessori.

LEGGI ANCHE—> Barbara D’Urso, indiscrezione choc: tradimento all’orizzonte?

La prossima puntata del reality andrà in onda lunedì prossimo e non giovedì. Il motivo? Partirà la versione spagnola de L’Isola e per problemi legati alla logistica, quella italiana ritornerà la settimana prossima.