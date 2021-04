Harry e Meghan, altra svolta: cambierà totalmente la loro vita

Harry e Meghan, in arrivo un nuovo business: come le star di Hollywood! La coppia reale ha intenzione di gettarsi in un’attività molto redditizia

Il principe Harry e Meghan Markle hanno in serbo il lancio di un nuovo business. La coppia starebbe pensando di creare la propria marca di vini, con una produzione nell’azienda di Santa Barbara, in California.

Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono trasferiti nella principale regione vinicola dell’Ovest degli Stati Uniti e stanno coltivando l’idea già da tempo. Dopo aver sottoscritto contratti importanti con dei colossi come Netflix e Spotify, questa potrebbe essere un’altra grande opportunità di diventare economicamente sempre più indipendenti da Londra.

La loro meravigliosa villa di Montecito, del valore di circa 14,5 milioni di dollari, è inserita in un contesto favoloso per la raccolta dell’uva. L’idea potrebbe seguire quanto fatto da Angelina Jolie e Brad Pitt anni fa, con il marchio Brangelina divenuto famoso in tutto il mondo.

Harry e Meghan, in arrivo un nuovo business: vogliono lanciare un proprio marchio di vino

Meghan ha una passione per il vino rinomata, che l’aveva portata a chiamare il suo blog di lifestyle, ‘The Tig‘, come il suo rosso preferito.

La coppia ha persino servito un vino rosso californiano – Domaine Eden pinot noir – al loro matrimonio, nel maggio 2018 al Castello di Windsor. La vinificazione è un settore che sta prendendo sempre più piede tra le star di Hollywood, rivelandosi un’attività anche molto redditizia.

Sarah Jessica Parker, Cameron Diaz, Drew Barrymore e Jon Bon Jovi hanno ottenuto buoni risultati nell’industria del vino così come i precursori Brad e Angelina.

Un’amica di Oprah Winfrey e vicina di casa di Harry e Meghan, Penny Bianchi, ha sottolineato come: “Investire nel vino è abbastanza comune a Montecito. Ho un gruppo di amici che hanno cantine, conosco persino un paio di persone che hanno vigneti nelle loro proprietà. Quindi non sarei sorpresa se Harry e Meghan facessero lo stesso. Montecito ha tante cose fantastiche di cui parlare e l’industria del vino è una di queste“.

Allargando il discorso a tutta la contea di Santa Barbara, ci sono circa 275 aziende vinicole, e una di queste è stata rappresentata nel film Sideways, vincitore dell’Oscar nel 2004.

Si stima che l’industria vinicola della regione abbia un impatto economico annuale di 1,7 miliardi di dollari e impiega quasi 10.000 persone, come riportato dal sito web di Santa Barbara Vintners.