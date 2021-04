Fortnite, annunciata una gradita novità: accolte le richieste dei fan

Dopo tanta attesa, finalmente Fortnite ha annunciato una novità a lungo richiesta dagli utenti. I dettagli

Il battle royale numero uno al mondo rimane Fortnite. Nonostante siano passati quasi 4 anni dal suo lancio ufficiale, Epic Games continua a rilasciare aggiornamenti costanti che – uniti alle tantissime partnership con brand di livello – rendono il titolo sempre fresco e al passo coi tempi.

Uno dei punti di forza del battle royale è senza dubbio lo streaming. Da qualche anno, è nato un vero e proprio impero su questo senso, con Twitch e YouTube a farla da padrona. Anche Epic Games ha sfruttato tutto questo, trasmettendo tornei ed eventi mondiali in diretta con milioni di utenti a seguire il tutto in tempo reale. Da oggi, c’è una piattaforma in più dalla quale seguire partite in diretta.

Fortnite sbarca su Houseparty: come trasmettere live

A Twitch e YouTube si aggiunge Houseparty. Anche l’applicazione esplosa durante lo scorso lockdown potrà finalmente trasmettere in tempo reale le partite di Fortnite, come a lungo richiesto dagli utenti. In realtà, già da qualche mese è possibile per i videogiocatori chattare in video sia da PC che da PlayStation, ma non c’era l’opzione per trasmettere anche il gameplay. Almeno fino ad oggi era così.

Per usufruire della funzione e streammare la partita, bisognerà disporre di PC, PS5 o PS4. una volta installata l’app di Houseparty su uno smartphone Android o iOS, basterà collegare l’account con quello di Epic Games e iniziare le chat video o lo streaming. Una volta avviata la modalità Fortnite, tutti gli amici potranno seguire il gameplay in tempo reale. Inoltre, Houseparty invierà notifiche push ogni qualvolta avvierete una nuova partita.