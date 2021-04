Naufraga sull’ “Isola dei Famosi 2021”, spunta fuori una simpatia particolare di Drusilla Gucci: si tratta di un artista italiano

Spuntano delle indiscrezioni sulla vita privata di Drusilla Gucci. La naufraga della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021”, ora al televoto, avrebbe avuto una relazione con un concorrente del seguitissimo Talent Show “X Factor”.

A svelare il ‘segreto’ è stata Novella 2000 secondo cui la bellissima ereditiera della casa di moda italiana “Gucci” avrebbe avuto un’amicizia speciale con uno dei Maneskin: stiamo parlando di Damiano David.

Ad accomunare i due, probabilmente, la passione per il Dark. Difatti la simpaticissima Drusilla, che sembra ormai abbastanza provata dall’esperienza come naufraga all’Isola, ha più volte parlato della sua raccolta di ossa di animali. Nella puntata di giovedì scorso, in occasione del suo compleanno la produzione le ha fatto una sorpresa facendole trovare in Palapa una torta rossa con su un teschio e accanto un sacchettino con le ossa di pollo.

La bella modella si è messa subito in gioco e nonostante le nomination che l’hanno vista più volte finire al televoto è riuscita sempre a salvarsi, difatti, l’ereditiera sembra essere molto amata dal pubblico italiano.

Damiano David e Drusilla, una particolare simpatia tra i due?

Quanto al rapporto tra Drusilla Gucci e Damiano David dei Maneskin, Novella 2000 non ha detto ulteriori dettagli sulla loro “amicizia” se non che l’ereditiera abbia avuto una particolare simpatia per il cantante.

Bisognerà quindi attendere che la pronipote di Guccio Gucci faccia rientro in Italia per avere ulteriori dettagli su questa presunta “relazione”. L’ereditiera che oggi si dice single ha alle spalle diverse relazioni. E’ stata proprio sua madre Stefania, intervistata negli studi dell’Isola dalla bellissima Ilary Blasi, a raccontare che Drusilla ha infranto tanti cuori.

Stefania Gucci ha raccontato che l’ultima storia di Drusilla sia durata cinque anni e che tutti i suoi ragazzi siano rimasti sempre molto infatuati dalla bella ereditiera.