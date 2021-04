Covid, Mattarella ha fatto la seconda dose del vaccino

Sergio Mattarella ha ricevuto la sua seconda dose di vaccino contro il Covid dopo la prima effettuata il 9 marzo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la seconda dose di vaccino Moderna. La prima gli è stata somministrata il 9 marzo ed ha atteso 28 giorni come da protocollo. Durante il discorso effettuato, come di consueto, il 31 dicembre a reti unificate, aveva annunciato che si sarebbe vaccinato non appena sarebbe arrivato il suo turno ed ha mantenuto la parola, soprattutto per dare un forte e chiaro segnale alla Nazione.

Il capo di Stato compirà 80 anni il prossimo 23 luglio ed ha atteso che la Regione Lazio lo convocasse per la somministrazione del vaccino, senza scavalcare le persone già in lista. Circa un’ora fa, intorno alle 12:30, Mattarella ha lasciato l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani in seguito al vaccino di richiamo anti-Covid.