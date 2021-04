Calciomercato Milan, big della Serie A nel mirino: parla l’agente

Calciomercato Milan, è caccia al giocatore della Serie A. A tal proposito, è intervenuto poco fa l’agente

Dopo il brutto pareggio di domenica pomeriggio a San Siro contro la Sampdoria, il Milan di Stefano Pioli è chiamato ad un’inversione di rotta. L’obiettivo rimane la qualificazione alla prossima Champions League, ma mancano ancora troppe partite per pensare di avere il secondo posto in pugno.

Intanto, la dirigenza continua a lavorare su più fronti. Temi centrali rimangono ovviamente i rinnovi contrattuali di Calhanoglu e Donnarumma, mentre per Ibrahimovic l’accordo sembra ormai essere quasi ufficiale. Maldini e Massara stanno però anche pianificando la prossima sessione di calciomercato, alla ricerca di colpi low cost e che possano rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. C’è un big della Serie A che il prossimo anno potrebbe vestire la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, ag. Hysaj: “No comment”

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, l’agente di Elseid Hysaj Mario Giuffredi ha parlato del futuro del suo assistito. Avvicinato anche al Milan per la prossima sessione di calciomercato, l’esterno del Napoli andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. “Il suo futuro ad oggi è incerto, potrebbe andare in tante squadre e non per forza il Milan” ha spiegato, aggiungendo: “Il suo destino non è ancora scritto, per capire cosa farà bisogna mettere alcuni tasselli sugli allenatori. Interesse del Milan? No comment“.

Si tratterebbe di una soluzione low cost e che prenderebbe il ruolo iniziale di sostituto, visto anche il difficile riscatto di Diogo Dalot dal Manchester United. Se ne discuterà sicuramente già nelle prossime settimane.