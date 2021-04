WhatsApp, ora è possibile scrivere a chi ti ha bloccato: come fare

Spunta su WhatsApp un modo per scrivere a chi ti ha bloccato. Andiamo a vedere come applicare il nuovissimo trucco sull’applicazione di messaggistica.

Sicuramente nel corso della vostra vita vi sarà capitato di essere bloccati su WhatsApp, con l’utente che vi impedisce di scrivergli e di disturbarlo. Ad oggi però spunta un modo per scrivere su WhatsApp a qualcuno che vi ha bloccato, un trucco del tutto innovativo e che soprattutto non prevede l’installazione di applicazione di terzi. Ma non solo il tool è semplice ed intuitivo, ma attenzione a non disturbare troppo l’utente che stiamo contattando.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Smartphone, alcuni sono pericolosissimi: il motivo e la lista completa

Infatti vi servirà una terza persona, un amico o un parente, in grado di inventare un gruppo e di inserire al suo interno sia voi che l’utente che vi ha bloccato. Poi ovviamente l’amico/parente dovrà abbandonare il gruppo, in questo modo rimarrete solo voi e la persona che vi ha bloccato e così facendo potrete parlarci nuovamente. Infatti quando si scrive in un gruppo, sarà in grado di leggere il messaggio chiunque, anche da chi vi ha bloccato nella chat privata. Attenzione a non importunare troppo chi vi ha bloccato, anche perchè potrà uscire dal gruppo quando vuole.

WhatsApp, scrivere a chi vi ha bloccato è semplici: l’altra funzione innovativa

Ma su WhatsApp non sono presente soltanto trucchi, infatti l’applicazione di Menlo Park è pronta a rivoluzionare la sua applicazione con la nuova Beta di tutti i device Android. Infatti la novità arriverà con la Beta 2.21.7.3, con la quale potrete contattare il supporto direttamente mediante chat. Infatti la momento la funzione è disponibile solamente per un numero limitato di utenti, che potranno usufruire della versione provvisoria dell’applicazione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> iPhone, come ottimizzare la batteria: c’è un nuovo tool

A breve quindi sarà possibile l’applicazione è pronta ad aggiungere la funzione anche sull’app madre. Infatti tutti potranno contattare direttamente l’app come se fosse un contatto in rubrica. Farlo è semplicissimo, con gli utenti che potranno andare nella sezione “Aiuto” e selezionare l’opzione “Contattaci“. Una mossa intelligente quella di WhatsApp che è pronta a fidelizzare ulteriormente la sua utenza, permettendo un filo diretto tra utente ed assistenza.