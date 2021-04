Tommaso Zorzi vittima di un incidente domestico: la ricostruzione – FOTO

Vittima di un incidente domestico, Tommaso Zorzi ha raccontato a tutti la dinamica della sua caduta: ha voluto salvare il cane

Al centro dei riflettori Tommaso Zorzi dopo la sua vittoria all’ultima edizione del “Grande Fratello 2021” ed il suo ingresso nel mondo dei Vips, non si ferma un secondo. Ma un incidente domestico gli ha fatto pensare subito al “Karma”.

L’amatissimo influencer milanese entrato nelle grazie degli italiani si era allontanato per una giornata dal mondo social, ma al suo rientro su Instagram ha dato la notizia che ha preoccupato tutti.

Ebbene, dopo la sua vittoria al GF Vip e l’ingresso nel cast dell’ “Isola dei Famosi”, nei panni di opinionista, al fianco delle cantanti Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi è seguito da tantissimi italiani che si rendono partecipi e presenti nella sua vita con messaggi di sostegno, regali e sorprese fino a casa.

Zorzi si imbatte in un incidente domestico: “Sono caduto per salvare Gilda”

Tomaso Zorzi incredulo per quanto gli fosse accaduto nella giornata di ieri, dopo essersi scusato per la sua assenza sui social, ha raccontato a tutti l’ incidente domestico: “Buongiorno, non odiatemi per ieri però ho completamente staccato. Poi serve anche a voi avere dei giorni in cui non mi vedete proprio, perché sennò inizio ad uscirvi anche dalle orecchie. Comunque mi sono svegliato e ho fatto questo appena sveglio..!!”.

L’influencer milanese mostrando la ferita sanguinante sul braccio ha esclamato: “Vi sembra normale? Appena sveglio! E’ stata questa la mia Pasqua..”. Tommaso ha quindi raccontato la dinamica del suo incidente domestico. Il ‘supervip’ stava scendendo le scale che dividono la zona giorno dalla zona notte di casa sua ed aveva tra le braccia il cane, Gilda, quando quest’ultima ha cominciato a dimenarsi.

Il povero Zorzi per evitare che il cane gli potesse cadere ha fatto di tutto per salvarlo mentre lui è atterrato di schiena scivolando su tutti gradini: “E’ stata la cosa più umiliante del mondo!”. L’opinionista della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi” ha ringraziato ancora una volta i suoi fans per i tantissimi regali ricevuti – “Siete pazzeschi” – ed ha subito ripreso a lavorare dopo pochissimi giorni di tregua.