Meghan Markle, dopo il matrimonio con Harry ha un sogno: può riuscirci! Le due gravidanze non l’hanno distolta dall’obiettivo più ambizioso della sua vita

Che Meghan Markle sia un tipo ambizioso lo si era capito ormai da tempo. La moglie di Harry ha dei piani importanti anche dal punto di vista personale. La vita di palazzo non era per lei e dopo averne parlato con il principe hanno deciso di allontanarsi da Londra. Il trasferimento a Los Angeles con il piccolo Archie, è solo il primo passo verso una nuova vita che sta prendendo corpo. A 39 anni, la duchessa del Sussex vuole essere indipendente an che dal punto di vista economico, tagliando definitivamente i rapporti con Buckingham Palace. A quanto pare anche Harry è d’accordo e la sta appoggiando a 360°. La seconda gravidanza, con la bambina in arrivo in estate, non sembra togliere energia a quello che rimane il sogno nel cassetto della 39enne americana.

Secondo quanto riferito da Richard Eden, uno dei massimi esperti di cose reali sulla stampa britannica, l’obiettivo della Markle è diventare addirittura presidente degli Stati Uniti.

Nell’ultima puntata di ‘Palace Confidential‘ sul MailPlus, Eden ha raccontato: “Una fonte attendibile riferisce che da quando Meghan ha iniziato a uscire con il principe Harry si è messa in testa di voler diventare presidente”.

Meghan Markle, dopo il matrimonio con Harry ha un sogno: diventare presidente degli Stati Uniti

Un’altra commentatrice delle vicende di Buckingham Palace, Victoria Murphy ha aggiunto: “Sarebbe assolutamente straordinario se accadesse e totalmente senza precedenti. Mai dire mai anche perchè quando si mette in testa qualcosa fa di tutto per riuscirci. Tutti quelli che hanno parlato con lei hanno capito che fa sul serio“.

“Sarebbe un modo per uscire definitivamente dall’ombra della famiglia reale e scrivere una sua storia personale di alto livello“.

Anche Richard Fitzwilliams, commentatore delle vicende Windsor, sottolinea come la carriera politica affascini Meghan.

“E’ una vera attivista. Ha cominciato sin da quando era piccola e ha continuato nel corso degli anni. Anche le opere di beneficienza portate avanti con Harry sono spesso una sua iniziativa”. Insomma diventare la prima inquilina donna della Casa Bianca potrebbe essere un obiettivo ambizioso ma non così impossibile. Bisognerà vedere cosa ne pensa Kamala Harris.