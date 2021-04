Lutto nel mondo del Volley: all’età di 65 anni è morto l’ex giocatore ed allenatore Piero Molducci

All’età di 65 anni si è spento Piero Molducci che da due anni, purtroppo, lottava con un tumore che lo debilitava sempre di più. Per chi non lo conoscesse, è stato un giocatore ed allenatore di Volley.

Il suo più grande successo, da coach, è stato quello di allenare l’Almeria, in Spagna, per otto anni: lì ha vinto tre scudetti, tre Coppe del re e una Supercoppa spagnola. Ha abbandonato la carriera nel 2020, mentre era alla guida dell’Ibiza, per combattere con la malattia. A settembre avrebbe compiuto 66 anni.

