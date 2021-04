La fuggitiva, tutto quello che dovete sapere: cast, puntate e location

Nuova fiction targata Rai in onda a partire da stasera, lunedì 5 aprile, La fuggitiva con Vittoria Puccini: tutto ciò che c’è da sapere

La fuggitiva è la nuova fiction targata Rai Uno che partirà stasera, lunedì 5 aprile, dalle 21:25. Alte aspettative per Vittoria Puccini ed il ricco cast della serie che si svilupperà in quattro serate per risolvere l’omicidio di un assessore comunale e la fuga della moglie di quest’ultimo.

Questa sera andranno in onda i primi due episodi della fiction in cui verrà presentata Arianna (Vittoria Puccini), una donna apparentemente comune, madre di Simone (Giovanni Esposito) e moglie di Fabrizio, assessore regionale. Una sera Fabrizio viene ucciso ed Arianna accusata, quest’ultima riesce a fuggire con il figlio. Sulle tracce dei due arrivano il commissario Berti (Sergio Romano) e l’agente Michela Caprioli (Pina Turco).

La fuggitiva, il cast completo e le repliche

In attesa di capire come sarà l’audience del programma, sono già previste delle repliche della fiction. Oltre al consueto RaiPlay disponibile per tutti coloro che hanno a disposizione un collegamento Internet, sarà possibile guardare la fiction anche su Rai Premium in prima serata mercoledì 7 ed in seconda serata sabato 10.

La storia di una donna in fuga che subisce un’ingiustizia: #LaFuggitiva, una nuova serie con #VittoriaPuccini, da STASERA alle 21.25 su @RaiUno.

🎥 I backstage sono su #RaiPlay ➡ https://t.co/5YfAG1xf8c#5aprile pic.twitter.com/RUfy7qoCdo — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 5, 2021

L’intero cast:

Vittoria Puccini interpreta Arianna

Eugenio Mastrandrea interpreta il giornalista Marcello Favini

Pina Turco interpreta la poliziotta Michela Caprioli

Sergio Romano interpreta il Commissario Berti

Oltre ai quattro personaggi principali, nelle quattro serate de La Fuggitiva compaiono anche Maurizio Marchetti (Maurizio Feola), Antonio Gerardi (Mannara), Ivan Franek (Kerim), Giorgia Salari (Daniela Cattanei), Laura Mazzi (Marta), Giovannino Esposito (Simone Comani), Emma Benini (Arianna da ragazza), Daniela Morozzi (suor Donata), Magdalena Grochowska (Louise Bruno), Ludovica Frasca (Sara), Franz Cantalupo (Bondi), Massimo Cagnina (Marchi), Andrea Pennacchi (Fusco).