Isola dei Famosi 2021, due arrivi clamorosi per aumentare il numero dei naufraghi: aumenta l’attesa del pubblico



In attesa di vedere chi sarà il nuovo eliminato durante la diretta di questa sera, 5 aprile, e di seguire le evoluzioni dei rapporti tra i naufraghi, l’Isola dei famosi 2021 continua a popolarsi. Annunciato da giorni, adesso è anche confermato ufficialmente che il cast sarà arricchito da due nuovi arrivi.

Sbarcheranno infatti in Honduras due donne, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Nomi che circolavano da qualche tempo, anche se sulla Kostner era nato un piccolo giallo. Inizialmente infatti le indiscrezioni avevano puntato il dito su Carolina Kostner, che in effetti è sua cugina, famosa per le sei vittorie in serie nel pattinaggio artistico ma anche per la storia d’amore con Alex Schwazer.

Chi sono le due nuove concorrenti dell’Isola? Una regina delle passerelle, l’altra delle piste da sci

Ma chi sono le due nuove concorrenti dell’Isola 2021? Bresciana, classe ’96, Beatrice Marchetti è andata a vivere a Milano quando aveva 17 anni per coronare il suo sogno di fare la modella. Ha sfilato per stilisti importanti e posato per diverse riviste di moda famose. Nel 2018 ha anche ottenuto un piccolo ruolo nel film ‘Loro’ di Paolo Sorrentino, sulla vita di Silvio Berlusconi. Ama alla follia le scarpe e lo shopping, oltre alla musica e agli amici.

Isolde Kostner, classe ’75, invece negli anni ’90 insieme a Deborah Compagnoni è stata simbolo della Nazionale azzurra di sci. Tre medaglie alle Olimpiadi (1 argento a Salt Lake City 2002 e due bronzi a Lillehammer 1994), altrettante ai Mondiali. Ma è stata anche portabandiera azzurra alle Olimpiadi di Salt Lake City quattro anni prima della cugina, scelta per Torino 200t6.