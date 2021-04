Isola Dei Famosi, malore per un concorrente: ha abbandonato il gioco

Brutto episodio all’Isola Dei Famosi, concorrente costretto ad abbandonare il gioco in seguito ad un malore: cos’è successo

Malore e forte preoccupazione per Francesca Lodo che ha dovuto momentaneamente abbandonare l’Isola dei Famosi dopo il soccorso da parte dei medici. A seguito di una discussione con un’altra naufraga, Daniela Martani, la concorrente del reality show è stata portata di forza all’infermeria dove si trova attualmente.

La discussione con Daniela Martani ed altri naufraghi dell’Isola è cominciata per le porzioni di riso suddiviso da Angela Melillo, in quanto selezionata come porzionatrice ufficiale. È chiaro che la fame, stress – e la dura convivenza – cominciano a farsi sentire e gli animi si scaldano in maniera piuttosto rapida. Mentre Gilles Rocca è convinto che, dietro le parole della Martani c’è la volontà di qualcuno di mettere zizzania all’interno del gruppo, sarà Ilary Blasi stasera a parlare delle condizioni di Francesca Lodo e di un suo possibile ritorno sull’Isola.

Isola dei Famosi, nuove concorrenti in arrivo: come reagiranno i naufraghi?

Nella puntata di stasera i naufraghi accoglieranno in Palapa due nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti! #Isola 🏝 pic.twitter.com/BJVi72DIsd — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 5, 2021

Sull’isola di Palapa, questa sera, faranno il loro ingresso altre due concorrenti: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Finora, dal reality show non è ancora stato eliminato nessuno: tuttalpiù i concorrenti nominati che hanno perso al televoto sono naufragati verso un’altra isola. Su Playa Esperanza, infatti, al momento ci sono già Vera Gemma e Miryea Stabile che fanno di tutto per sopravvivere sull’isola.

Dunque, questa sera l’Isola Dei Famosi regalerà nuove avventure ai telespettatori: che sia la volta buona che Ilary conquisterà una grossa fetta di pubblico?