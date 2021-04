Fortnite, il primo numero di Punto Zero su Amazon: super skin in regalo

A partire dal prossimo 20 aprile, sarà disponibile su Amazon il primo numero di Fortnite Punto Zero. Una skin in regalo

Non solo videogame. Il brand di Fortnite continua ad allargarsi e, dal prossimo 20 aprile 2021, diventa anche fumetto. Su Amazon sarà infatti possibile acquistare il primo numero del fumetto, nato da un’idea creata in collaborazione tra DC Comics e Donald Mustard di Epic Games.

A pochi giorni dall’uscita di Punto Zero, è già possibile procedere con la prenotazione della prima uscita, che include uno speciale codice per ottenere una super skin.

Fortnite, con Punto Zero c’è la skin di Harley Quinn

Tutti coloro che acquisteranno il primo numero di Fortnite Punto Zero – prenotabile già da oggi su Amazon – otterrà uno speciale codice per riscattare la skin di Harley Quinn Rebirth. Ma non solo. Come annunciato Epic Games, con ciascuna delle uscite sarà incluso un elemento estetico, da sbloccare in pochi secondi direttamente sul videogame.

Per chi li acquisterà tutti, c’è un regalo in più: la skin di Batman Corazzato, ottenibile con tutti e 6 i codici riscattati.