Diletta Leotta e Can Yaman ‘appassionati’: entusiasmo sul web – FOTO

Tra Diletta Leotta e Can Yaman la passione cresce sempre di più: l’ultima foto, in tal senso, sta facendo impazzire il web

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman si fa sempre più seria: la relazione va infatti a gonfie vele. I due nutrono una gran passione l’un per l’altro, ma anche per il…cioccolato. Ebbene sì, a pubblicare un post è la conduttrice che mostra un uovo pasquale in una cornice da coppia felice. “Appassionati di cioccolato”, la frase a corredo.

Diletta Leotta incinta di Can Yaman: come stanno le cose

Diletta Leotta incinta di Can Yaman? Questo è il rumors delle ultime settimane che sta facendo impazzire i fan. Al momento non ci sono conferme dirette sulla gravidanza, ma un’amica della conduttrice, che ha preferito restare anonima, avrebbe ammesso che la “cicogna potrebbe essere già in volo”.

