Denise Pipitone, è arrivato l’annuncio: succederà tutto domani

Novità sul caso Denise Pipitone. In attesa dei risultati del test sul sangue della ragazza russa, domani ci sarà il faccia a faccia con l’avvocato

Oggi è il grande giorno: arriveranno i risultati dei test sul sangue di Olesya Rostova, ragazza russa in cerca della propria madre. È lei Denise Pipitone? Domani durante la trasmissione “Lasciali parlare” – in onda sull’emittente russa Primo Canale – avverrà il primo faccia a faccia tra l’avvocato Giacomo Frazzitta e la giovane donna.

Denise Pipitone, parla l’avvocato della famiglia

“Al momento ancora non abbiamo avuto un contatto diretto con la giovane. Martedì sarà la prima volta in questo senso, in concomitanza con i risultati del gruppo sanguigno” ha spiegato il legale della famiglia Giacomo Frazzitta.

Ha poi continuato: “Chiederò ad Olesya se si ricorda i momenti antecedenti all’ingresso in orfanotrofio, così da capire se le persone che l’hanno tenuta segregata fossero dei rom“.