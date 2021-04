Covid, Gran Bretagna esce dal lockdown: oggi l’annuncio di Johnson

Covid, oggi l’annuncio da parte del premier Boris Johnson: la Gran Bretagna esce dal lockdown

Una notizia importante che – come anticipato nei giorni scorsi – verrà annunciata oggi alle ore 18 dal premier Boris Johnson: la Gran Bretagna esce dal lockdown. Verrà tenuta una conferenza stampa, durante la quale si esporranno tutte le nuove misure in vigore dal prossimo 12 aprile.

Stando a quanto riferito dai principali media britannici, verranno garantite le riaperture di negozi non essenziali, ristoranti, locali all’aperto e parrucchieri.

Covid, Gran Bretagna fuori dal lockdown: cosa cambia

Tante novità in arrivo dal prossimo 12 aprile in Gran Bretagna. I recenti numeri relativi al Covid lasciano ben sperare, tanto che oggi il premier Boris Johnson annuncerà la fine del lockdown. Oltre alle riaperture già elencate, sarà possibile tornare nei parchi a tema e il limite di partecipanti a matrimoni e funerali verrà alzato a 15.

C’è attesa anche per capire le nuove regole per i viaggi all’estero dal 17 maggio. Secondo quanto riporta Sky News, Downing Street sta pensando ad un piano per le vacanze che consiste in un “semaforo” dei Paesi in base alle vaccinazione e ai nuovi positivi.