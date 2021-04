Calciomercato Inter, doloro addio in vista: assalto da una big

Calciomercato Inter | Doloroso addio in vista della prossima stagione: su di lui gli occhi di un’importante big estera

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter a fine stagione potrebbe vedersi costretta a cedere Alessandro Bastoni. Il giovane centrale italiano è finito nel mirino di mezza Europa per le sue ottime prestazioni. In primis ci sarebbe il Manchester City, con pepe Guardiola affascinato dalle sue caratteristiche. I nerazzurri vogliono blindarlo prolungando il contratto dal 2023 al 2025, ma in estate potrebbero arrendersi al sacrificio di un pezzo pregiato per risanare le casse del club.

Calciomercato Inter, il Manchester City piomba su Lukaku

Il Manchester City, dopo l’annuncio riguardo al mancato rinnovo di Aguero, potrebbe fiondarsi sul mercato alla ricerca di un degno erede. Il tecnico Guardiola, qualche giorno fa, ha espressamente detto che non ci saranno acquisti a prezzi elevatissimi, ma c’è sempre da credergli a metà.

Molto del mercato dipenderà anche dai trofei accumulati a fine stagione dai Citizens. In caso di vittoria della Champions, un acquisto alla Lukaku come sostituto di Aguero potrebbe essere realtà. L’Inter lo valuta 110 milioni di euro.