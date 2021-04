Indiscrezione pazzesca sulla conduzione di Antonella Clerici alla Rai: sembra esserci una decisione televisiva per quanto riguarda il suo programma

Sembrerebbe quasi scontato dire che, grazie al grande successo riscosso da Antonella Clerici ed il suo programma, è molto probabile un rinnovo. Ma non è tutto. È sempre mezzogiorno si avvia verso un prolungamento della sua prima edizione, anche perché è partito in ritardo. L’inizio del simpatico e leggero format di Rai Uno era previsto per il 7 settembre, poi slittato al 28 dello stesso mese.

Intanto, una notizia è certa: il programma con conduttrice Antonella Clerici chiuderà i battenti venerdì 25 giugno, quattro settimane dopo la data prevista. Dalla settimana dopo, quindi da lunedì 28 giugno, la Rai proseguirà con il palinsesto estivo, in vista di una probabile seconda edizione del programma.

Antonella Clerici, il programma condotto ha numeri formidabili

Il format con ospitate via Skype, buona cucina e 90′ di spensieratezza, ha finora collezionato numeri molto importanti per la fascia d’orario in cui va in onda. In media 2 milioni di telespettatori e uno share che spesso e volentieri ha superato il 15 per cento, Antonella Clerici si può dire soddisfatta di quanto ha seminato fino ad oggi che potrebbe portarla ad una riconferma per l’anno prossimo.

La conduttrice milanese ha sempre portato un quid in più ai programmi nella fascia oraria prima di pranzo, a partire dalla conduzione de La Prova del Cuoco che ha portato avanti per tanti anni senza mai calare l’interesse. Non solo, perché Antonella Clerici ha portato programmi vincenti anche in prima serata collezionando sempre ottimi numeri tra telespettatori e share.