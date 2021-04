Durante la giornata di Pasquetta andrà in onda la registrazione di Uomini e donne: andiamo a vedere tutte le anticipazioni, tra ingressi e Gemma.

Durante la giornata di ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne con tantissime anticipazioni per gli appassionati del dating show. Infatti durante il giorno di Pasquetta, Maria De Filippi si è regalata una meritata pausa lavoro, ma il programma tornerà subito durante il martedì 6 aprile. Stando al portale specializzato ‘Uominiedonneclassicoeover‘ hanno preso parte alla registrazione due coppie come ospiti del ‘Trono over‘.

Ovviamente grande protagonista della puntata, ancora una volta sarà Gemma Galgani. La dama torinese avrà un chiarimento acceso con Nicola Vivarelli. Infatti i due sembrerebbero riconciliarsi dopo aver interrotto bruscamente la loro conoscenza. Anche se più di una riconciliazione amichevole non dovrebbe esserci altro. Ma ovviamente si attendono tantissimi colpi di scena e nessuno esclude una nuova frequentazione tra Gemma e Nicola dopo gli scontri passati.

Uomini e Donne, le anticipazioni: si riavvicinano Gemma e Nicola?

La grande novità delle prossime puntate, quindi, potrebbe essere un clamoroso riavvicinamento tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. Proprio la dama, infatti, oramai è una vera e propria icona del programma ed i suoi intrighi amorosi continuano ad entusiasmare milioni di telespettatori. Dopo i continui attacchi di Vivarelli c’è stata una fase di stallo ed ora il colpo di scena più grande, con i due pronti a tornare a frequentarsi.

Ma importanti novità arrivano anche da una fonte autorevole come Raffaella Mennoia. Infatti stando alle parole della showgirl, Giacomo Czerny ha portato in esterna per due volte Martina Grado e lasciato a casa Carolina Ronca. Ma proprio i fan della Ronca si sarebbero ribellati sui social, opponendosi alla decisione del tronista. Quindi durante l’ultima registrazione c’è stato un momento dedicato proprio a Giacomo e Carolina. Infine, l’ultima novità è presentata dall’esterna tra Massimiliano Mollicone ed Eugenia.