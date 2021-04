WhatsApp, migliori frasi e foto per gli auguri di Buona Pasqua: le più virali

Anche a Pasqua, WhatsApp potrà darci una mano per gli auguri quest oggi. Andiamo a vedere le frasi e le foto più virali da inviare in chat.

Anche quest anno l’Italia si prepara a vivere nuovamente la Pasqua in zona rossa e per fare gli auguri ai nostri amici e parenti ci sarà bisogno di utilizzare WhatsApp, con foto e frasi da inviare in chat. Infatti, proprio in questo periodo in cui dobbiamo evitare assembramenti e quindi saremo costretti a scambiarci gli auguri tramite l’app di messaggistica. Partiamo quindi subito dalle frasi da inviare, vedendo le tre migliori citazioni per fare gli auguri.

POTREBBE INTERESSARTI >>> iPhone, come ottimizzare la batteria: c’è un nuovo tool

Come prima frase da inviare potremo ispirarci ad una citazione che non solo ci servirà ad augurare Buona Pasqua, ma anche per riservare un messaggio di speranza per il futuro. Infatti la prima frase recita: “ Buona Pasqua a tutti! E che sia per tutti un’occasione per ricominciare “.

“. “ Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere “. Con la seconda frase, invece, potrete lasciare tutto lo spazio all’immaginazione dell’amico o parente a cui ci rivolgiamo.

“. Con la seconda frase, invece, potrete lasciare tutto lo spazio all’immaginazione dell’amico o parente a cui ci rivolgiamo. Mentre invece la terza frase è oer i più fedeli e recita: “Non dimenticare: Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Tanti auguri!“. Il messaggio permette di ritornare allo stampo cristiano della felicità ed è una bellissima frase da spammare in chat.

WhatsApp, non solo frasi: le migliori foto da inviare a Pasqua

Frasi a parte il miglior modo per fare gli auguri su WhatsApp, come per ogni festività, è quello di inviare foto divertenti o cartoonizzate nelle chat dei nostri parenti o amici. Infatti, ancora meglio, sarebbe inviare non solo la foto a tema Pasquale, ma anche una che abbia al suo interno una frase di auguri. Andiamo quindi a vedere le cinque migliori immagini a tema da inviare.