Un posto al sole, lutto in famiglia per l’attore Patrizio Rispo

Il noto attore di Un posto al sole, Patrizio Rispo, ha subito un gravissimo lutto in famiglia: l’annuncio è arrivato da lui stesso

L’attore Patrizio Rispo, noto per l’interpretazione da oltre 20 anni di Raffaele Giordano nella soap Un posto al sole, ha subito un grave lutto in famiglia. L’uomo ha perso suo padre ed a dare l’annuncio è stato lui stesso su Facebook ed Instagram. “Papà con figli e nipoti! Mi sa che il Patriarca ora sarò io!💔ciao papà, amico mio bello”, questa la frase a corredo di una foto di famiglia davvero commovente.

Un posto al sole, domani andrà in onda

Quest’oggi Un posto al sole non andrà in onda essendo domenica, ma domani, lunedì di Pasquetta, sarà normalmente in tv al solito orario.

La puntata sarà incentrata sul rapporto tra Clara e Alberto che appare ormai compromesso. L’uomo, contrariato dalla compagna, si scaglierà contro la persona che crede abbia istigato Clara nella sua scelta. Filippo e Serena torneranno da Milano e dovranno decidere quale il percorso terapeutico migliore per affrontare il problema di salute.