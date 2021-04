Regina Elisabetta, non c’è limite al peggio: sarà la fine?

La Regina Elisabetta dovrà fare i conti con una profezia che fa tremare i suoi sudditi. Andrà realmente a finire così?

L’addio dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, le liti tra la Markle e Kate Middleton, i problemi di salute di Filippo e per finire, come se di problemi la regina Elisabetta non è avesse, a completare il quadro tragico ci si mette anche Nostradamus.

Il veggente francese che con le sue terribili profezie ha fatto, e continua a far tremare tantissime persone, sembra aver predetto qualcosa di grave anche sulla corona inglese. Prima di scoprire di cosa si tratta, bisogna ricordare che Nostradamus aveva già anticipato eventi catastrofici quali l’avvento del nazismo e anche la caduta delle Torri Gemelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dmx, il rapper americano è ricoverato in gravi condizioni a New York

Regina Elisabetta, non c’è fine al peggio: sarà la fine?

Nostradamus e la Regina Elisabetta, non un connubio perfetto in quanto quando c’è di mezzo lui le cose non vanno per il meglio. Secoli addietro il veggente francese, che aveva predetto mille sciagure, molte delle quali avveratesi, ha predetto anche qualcosa riguardo la corona inglese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Morto Gabriele Nobile, il giornalista romano era malato da tempo

Dopo della Regina Elisabetta, la fine della monarchia. Niente Principe Carlo, che aspetto di salire sul trono da tantissimi anni, e neanche il suo primogenito William. E neppure George. Nessuno prenderà il suo posto. Questa profezia sembrerebbe alquanto improbabile che si avveri, però solo il tempo potrà rivelare la verità.