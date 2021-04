Monete rare, questa vale 100.000 euro: andate a controllare!

Ci sono alcune monete rare che valgono una vera e propria fortuna. Oggi vi parliamo di questa, che vale fino a 100.000 euro

Il mondo dei collezionisti non è più un segreto. Ogni giorno, milioni di persone in tutto il Mondo vanno alla ricerca di veri e propri pezzi d’arte, cimeli introvabili e con alcune caratteristiche uniche. Dalle monete rare ai francobolli, passando per le cartoline e le cannucce: ce n’è veramente per tutti i gusti!

Monete rare, una di queste vale 100.00 euro

Oggi vi parliamo del fiorente mercato delle monete introvabili, di cui anche in Italia si parla tantissimo. Ce ne sono alcune molto rare e che valgono un vero e proprio tesoro. Ve ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, non citando però il vero pezzo forte: la 100 Lire Minerva. Coniate nel 1955, ci sono pochissimi esemplari che presentano un errore, ossia la scritta “prova”. Se avete tra le mani un pezzo di questo tipo, diventerete ricchi: possono valere fino a 100.000 euro! Prendete le vostre lire conservate e date subito un’occhiata, potreste avere tra le mani un vero e proprio tesoro.

