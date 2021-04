Meteo Pasqua, tra rovesci e temporali: torna il clima freddo

Il meteo di Pasqua riserverà grandi temporali ed un clima che sarà sempre più freddo. Andiamo a vedere dove colpirà il maltempo e cosa cambia.

Sarà l’ennesima Pasqua dal meteo segnato da temporali, con un clima che nelle prossime 48 ore diventerà sempre più freddo, ma soprattutto condito da piogge e disturbi. Avremo quindi un breve ritorno alle temperature invernali, prima ancora di riabbracciare le temperature primaverili. Durante questa mattina avremo ancora piovaschi diffusi su tutta la penisola, a causa dell’addio dell’anticiclone.

La forte corrente di aria calda, infatti, sta abbandonando il paese, lasciando spazio alle gelide correnti provenienti dal Nord Europa. L’arrivo di questi disturbi, quindi, riporterà piogge e temporali sulla penisola italiana. Il maltempo inizierà a colpire prima tutto il Sud Italia e parte della Sardegna, per poi spostarsi anche sulla Sardegna. Andiamo quindi a vedere come si evolve la situazione sulla penisola Italiana.

Meteo, Pasqua segnato da temporali: cosa accadrà

Durante questa Pasqua il meteo della penisola sarà diviso in due parti. Infatti al Nord Italia avremo i primi miglioramenti, con una giornata soleggiata su gran parte del settore. Stessa situazione anche per le regioni centrali, mentre invece per il Sud Italia avremo una Pasqua ed una Pasquetta segnate dal maltempo. Andiamo quindi a vedere come si evolverà la situazione sui tre settori principali.

Partendo dalle regioni del Nord Italia avremo ancora nubi residue al mattino specialmente sulle Alpi ad Ovest. Ma durante la giornata la situazione meteorologica migliorerà con un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nonostante ciò le temperature rimarranno in grosso calo, con massime che andranno dai 14 ai 18 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una giornata in deciso miglioramento. Non mancherà infatti una residua variabilità tra Abruzzo e basso Lazio. Inoltre ci sarà ancora qualche pioggia in Sardegna. Le temperature saranno ancora in calo, con massime che andranno dai 14 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una spiccata variabilità, con le piogge che cadranno durante il corso della giornata. Quindi avremo ancora qualche pioggia sparsa alternata a schiarite. Fortunatamente avremo qualche tendenza al miglioramento durante il pomeriggio. Le temperature saranno in netto calo, con massime dai 13 ai 19 gradi.