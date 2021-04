Lutto nella musica: è morta il famoso soprano Jane Manning

Lutto improvviso nella musica: è morta il famoso soprano Jane Manning che si è spenta precisamente all’età di 82 anni.

Lutto improvviso nel mondo della musica. All’età di 82 anni, infatti, si è spento il famoso soprano britannico Jane Manning, che vanta la bellezza di 350 opere di vario genere. Tra i suoi successi più importanti figura senza ombra di dubbio l’opera del compositore e direttore d’orchestra, Oliver Knussen, dal titolo Where the Wild Things Are, Op. 20.

Jane Manning, che viene considerata sicuramente tra i soprano più noti degli ultimi anni, ha interpretato anche le opere di James MacMillan, Colin Matthews, Harrison Birtwistle e Richard Rodney Bennett.