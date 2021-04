Fabrizio Corona, arriva un nuovo annuncio: fan commossi – FOTO

Fabrizio Corona, arriva un nuovo annuncio: fan commossi per le parole pronunciate in queste ore dall’ex re dei paparazzi.

Momento delicatissimo per Fabrizio Corona, che si trova nuovamente in carcere. L’ex re dei paparazzi sta attraverso un periodo davvero buio e solo recentemente ha interrotto lo sciopero della fame che aveva iniziato nella struttura in cui è detenuto. Il mondo dello spettacolo, e non solo, continua intanto a mostrargli tutta la propria vicinanza e sono sempre di più le persone che chiedono la scarcerazione del 47enne originario di Catania.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Un posto al sole, lutto in famiglia per l’attore Patrizio Rispo

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Barbara D’Urso, cambia di nuovo tutto: importante decisione di Mediaset

Fabrizio Corona, arriva un nuovo annuncio dal carcere

Ecco, intanto, l’ultimo commento apparso poco fa sulla pagina Instagram dello stesso Fabrizio Corona: “Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per qualcuno , servirà, e qualcuno capirà“. I suoi fan hanno immediatamente apprezzato le sue parole, riservando parole d’affetto e di vicinanza al siciliano.