Denise Pipitone, altro colpo di scena: nuovo messaggio audio

Nuovo messaggio audio sul caso di Denise Pipitone in diretta a Domenica Live, sale l’attesa e la speranza di aver risolto il caso italiano

Un nuovo messaggio audio che Barbara D’Urso ha mandato in onda durante le 4 ore di trasmissione di Domenica Live. Alla sua prima puntata col nuovo format, la trasmissione della conduttrice napoletana ha mandato in esclusiva alcune immagini sul caso di Denise Pipitone.

Durante la diretta è stato mandato un messaggio vocale di Piera Maggio, madre della bambina scomparsa 17 anni fa. “La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata. Non abbiamo mai smesso di cercarla in questi anni, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso procederemo con il Dna”.

Denise Pipitone: i nuovi risvolti ed i prossimi step

La giornata chiave sarà quella di martedì 6 aprile, quando la trasmissione russa – che non si aspettava questo clamore mediatico – si è riservata la possibilità di annunciare in diretta la compatibilità o meno del gruppo sanguigno. In caso di compatibilità ci sarà, ovviamente, un iter da seguire per l’analisi del DNA di Piera Maggio e Olesya Rostova.

Anche se non condividiamo le modalità, rimaniamo in attesa dei risultati…Cautamente speranzosi. RINGRAZIAMO di cuore ❤… Pubblicato da Piera Maggio su Sabato 3 aprile 2021

Dunque ulteriori sviluppi sono attesi per dopodomani: troppo bello per essere vero?