Cristiano Malgioglio lancia l’allarme: “Qui non si scherza”

Cristiano Malgioglio lancia l’allarme. Lui è riuscito a guarire dopo averlo scoperto per tempo ma con la salute non si può scherzare



Uno dei grandi protagonisti nella Pasqua di Mara Venier a ‘Domenica In’ è stato Cristiano Malgioglio che qui è di casa esattamente come a Canale 5. Con l’amica conduttrice ha ripercorso diverse tappe della sua carriera e della vita privata, anche quelle drammatiche come il tumore che l’ha colpito 4 anni fa.

Facendosi controllare alcuni nei, i medici avevano scoperto un melanoma ma per fortuna era allo stadio iniziale ed è stato possibile sconfiggerlo. Lui dà il merito ai medici, ma da credente si è affidato anche alla preghiera ed è convinto di essere stato miracolato. E ammette che nonostante il grande successo all’epoca di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’, non riusciva a godersela. “Dentro di me avevo una grande sofferenza. ma dico che se avete alcuni nei fatevi controllare, non si scherza”.

A riportagli il sorriso è stato anche l’attuale compagno. A causa del Coronavirus non si vedono da un anno, ma lui gli ha mandato un messaggio dalla Turchia dicendo che lo aspetta per vedere insieme il tramonto sul Bosforo.