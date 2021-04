Coronavirus, bollettino 4 aprile: 18.025 contagi e 326 morti

Coronavirus, ecco il bollettino del 4 aprile: 18.025 contagi e 326 morti come annunciato proprio pochissimi minuti fa.

E’ ancora emergenza in Italia a causa del Covid-19 e anche i numeri di oggi domenica 4 aprile non sono per nulla positivi. Come annunciato poco fa nel consueto bollettino, si registrano nelle ultime ventiquattro ore 18.025 contagiati, 326 morti e 13.511 guariti. C’è, inoltre, un diminuzione delle terapie intensive (-11) e dei ricoveri (-57).

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Brescia, bottiglie incendiarie contro il centro vaccinale: indagano le FFOO

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>Pasqua, tutta l’Italia in zona rossa: le regole da seguire fino al 5 aprile

I tamponi effettuati nell’ultima giornata ammontano a 250.933, mentre il tasso di positività è al momento pari al 7,2% (+1,3%). Chiudiamo col numero di dosi di vaccino somministrate nel nostro paese, che ad oggi è precisamente di 11.038.465.