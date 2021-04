Comune vende le proprie case a 1 euro: è tra i borghi più belli d’Italia

Spunta un altro borgo medievale italiano che vende case ad 1 euro. Tantissimi castelli ed una vista spettacolare: andiamo a vedere dove si trova.

L’Italia è ricca di bellezze inesplorate e sono sempre di più le località pronte a svendere le proprie case per popolare la zona. Infatti nelle ultime ore è uscito un altro borgo che vende le proprie case ad un euro. Il borgo in questione è Geraci Siculo, provincia di Palermo ed ovviamente si trova in Sicilia. Una vera e propria località medievale, ricco di castelli e panorami mozzafiato.

Inoltre al suo interno c’è una giostra medievale, un torneo cavalleresco in costumi d’epoca ed una festa che coinvolge tutto il paese e i dintorni. Poco conosciuto, Geraci è stato classificato come uno dei borghi più belli della penisola. Inoltre come tanti altri paesi la cittadina sicula ha deciso di abbracciare un progetto per vendere le proprie case inabitate al simbolico prezzo di 1 euro. Andiamo a vedere tutte le novità riguardanti il progetto siciliano.

Geraci Siculo vende case ad 1 euro: tutti i dettagli

L’iniziativa di vendere case ad un euro non è nuova. Infatti sono sempre di più i comuni italiani che per riqualificare la propria zona stanno decidendo di ‘svendere’ le case, per aumentare anche il numero di popolazione. Una scelta intelligenze, per ridare aria alle bellezze nascoste della penisola italiana. Ovviamente, questi borghi e piccoli comuni puntano su un piano per riqualificare gli affari facendo ripartire il turismo.

Quindi chi è disposto a fare questo investimento, deve comunque tenere conto che l’unica spesa è quella di ristrutturazione della casa. Un costo comunque inferiore a quello della spesa per comprare una casa. L’investimento però vi darà l’opportunità di vivere in un vero e proprio Borgo Medievale vicino al mare, con il Parco delle Madonie e il Castello dei Ventimiglia proprio vicino casa.