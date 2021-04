Calciomercato Milan, contatti in corso con il campione: la bomba

Calciomercato Milan | La dirigenza rossonera sarebbe in contatto con l’entourage del campione per portarlo a Milano in estate

Il Milan, secondo quanto riferito da Sky Sport nelle ultime ore, starebbe accelerando per assicurarsi Josip Ilicic dall’Atalanta. Quest’ultimo ha avuto diversi diverbi con Gasperini e potrebbe seriamente andar via a fine stagione. I rossoneri sarebbero già in contatto con l’agente per trovare la quadra. L’ingaggio dovrebbe essere abbordabile, ma non si sa quale sia la valutazione dell’Atalanta. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente importanti sviluppi.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, colpo dal Manchester United: non è Pogba

Calciomercato Milan, Belotti in estate? La situazione

Non è ancora certo che Ibrahimovic rimanga anche la prossima stagione, ma la sensazione è che si vada sempre più verso ad un sì. Nonostante ciò, il Milan sa di dover acquistare un attaccante da affiancare allo svedese che, a quasi 40 anni, non può essere la punta di riferimento per la tante parte della stagione.

LEGGI ANCHE—> Esonero Pirlo, la Juventus riflette: decisive le prossime ore

Il principale obiettivo resta Andrea Belotti del Torino. Il presidente Cairo valuta il gioiello 35 milioni di euro, ma un’eventuale retrocessione potrebbe rendere il tutto ancor più facile.