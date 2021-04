Calciomercato Inter, 6 cessioni in vista: tesoretto da 60 milioni di euro

Calciomercato Inter, la dirigenza valuta la cessione di 6 giocatori per un tesoretto di circa 60 milioni di euro

L’Inter di Antonio Conte viaggia a passo spedito verso la vittoria dello Scudetto. I nerazzurri si trovano momentaneamente ad una distanza di sicurezza dal Milan secondo in classifica, e difficilmente si farà raggiungere nei due mesi di Serie A rimanenti. Si tratterebbe di un traguardo importantissimo per la squadra milanese, sul tetto d’Italia dopo 11 anni.

Calciomercato Inter, quali giocatori potrebbero partire

Intanto però, la dirigenza pensa alla prossima sessione di calciomercato e valuta come ottenere un tesoretto importante da spendere sul mercato. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, l’idea sarebbe quella di piazzare ben 6 giocatori al momento in prestito per guadagnare all’incirca 60 milioni di euro.

Si parla innanzitutto di Joao Mario, il cui riscatto da parte dello Sporting Lisbona è fissato a 10 milioni di euro. Altri 45 milioni dovrebbero arrivare da Gravillon, Dalbert, Lazaro, Di Gregorio e Dimarco. Ci sarebbe poi anche Nainggolan, la cui permanenza a Cagliari farebbe fruttare altri 4,5 milioni di euro da reinvestire sul mercato estivo.