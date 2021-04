Belen Rodriguez, che bomba: decisione flash in arrivo

Belen Rodrigue lancia una bomba che fa impazzire i fans: la bellissima showgirl non escluderebbe il matrimonio con il suo compagno Antonio Spinalbese

Dopo la seconda rottura con il ballerino Stefano De Martino, la bellissima Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore in Antonio Spinalbese, fotografo e hair stylist originario della Liguria. Entrambi sono al settimo cielo per la prossima nascita della loro bimba, difatti, la showgirl è al sesto mese di gravidanza.

Belen già tempo fa si era detta felicissima per questo nuovo amore che ha voluto immediatamente consolidare con la nascita di un secondo figlio. Sin dall’inizio della sua seconda gravidanza, la showgirl ha sempre detto che dopo Santiago, primogenito avuto con l’ex marito Stefano De Martino, desiderava una bambina ed era quasi certa che questa volta fosse proprio una femminuccia.

Ma sulla storia d’amore di Belen e Antonio Spinalbese girano adesso nuove voci che stanno facendo impazzire i fans. Una notizia che potrebbe ulteriormente sigillare la loro relazione.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Tommaso Zorzi-Elettra Lamborghini, arriva la confessione: fan meravigliati

Fiori d’arancio per Belen Rodriguez ed il suo compagno Antonio Spinalbese?

Innamoratissimi, così come si mostrano attraverso i social network, Belen Rodriguez ed Antonio Spinalbese fra tre mesi diventeranno genitori di una piccola principessa: Luna Marie. Il 25enne avrebbe lasciato anche il suo lavoro come hair stylist per dedicarsi anima e corpo alla sua compagna.

VEDI ANCHE QUESTO>>> Ilary Blasy, la confessione fa sognare i fan: “Ci penso e non lo escludo”

Ma una nuova notizia trapelata da Libero fa impazzire il fans della bellissima coppia. I due infatti potrebbero sigillare il loro amore convolando a nozze prima della nascita della piccola Luna Marie. La showgirl avrebbe quindi fatto capire che il matrimonio con il suo attuale compagno “non è escluso”. Staremo a vedere se nei prossimi 3 mesi per la bellissima coppia ci saranno fiori d’arancio.