Barbara D’Urso, cambia di nuovo tutto: importante decisione di Mediaset

Nuova decisione di Mediaset che cambia totalmente il palinsesto della domenica: la scelta arriva per dare maggiore spazio a Barbara D’Urso

Nuova decisione dall’ammiraglia Mediaset la quale ha cambiato il palinsesto. Su Canale 5 la Soap opera “Una Vita” che sta appassionando il pubblico del piccolo schermo non andrà più in onda la domenica ma sarà trasmessa dal lunedì al sabato.

La nuova decisione di Mediaset è arrivata per dare ulteriore spazio alla conduttrice Barba D’Urso. Difatti, la conduttrice d’ora in poi entrerà nelle case degli italiani con “Domenica Live” tenendo compagnia il suo fedelissimo pubblico per più tempo.

Si tratta solo di un ripristino del vecchio palinsesto dove la trasmissione domenicale della D’Urso aveva una maggiore durata rispetto agli scorsi weekend. Dunque, già a partire da oggi, domenica 4 aprile, “Domenica Live” terrà compagnia gli appassionati della D’Urso per quattro ore, dal primissimo al tardo pomeriggio.

Il nuovo palinsesto domenicale di Mediaset

La Soap opera “Una Vita” già a partire da oggi non andrà più in onda la domenica per lasciare maggiore spazio a Barbara D’Urso con “Domenica Live”. Nel nuovo palinsesto di Mediaset restano quindi confermati gli appuntamenti con “Beautiful” alle ore 13.59, con “Il Segreto” alle 14.15 e immediatamente dopo partirà in diretta la D’Urso.

L’appuntamento domenicale con la Soap opera “Una Vita” è stato quindi annullato fino a nuova decisione. Ma è quasi certo che questa scelta resterà valida fino a che la conduttrice napoletana, Maria Carmela, andrà in onda con “Domenica Live”.