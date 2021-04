Torino-Juventus, streaming gratis: dove vedere il ‘derby’ in diretta

Tutto pronto per il ‘derby della Mole’ tra Torino e Juventus. Andiamo a vedere dove seguire la partita di Serie A in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il ‘Derby della Mole‘ tra Torino e Juventus. Le due compagini si sfideranno nell’incontro valido per la 29esima giornata di Serie A. Inoltre granata e bianconeri lottano per due obiettivi diversi, da una parte gli uomini di Nicola pronti a tutto per salvarsi, dall’altra i ragazzi di Andrea Pirlo costretti alla vittoria per evitare di perdere punti preziosi per la Champions. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre.

Partiamo subito dai padroni di casa del Torino. Infatti gli uomini di mister Nicola sono ad un solo punto di vantaggio dalla terz’ultima in classifica. L’imperativo quindi è andare a punti, anche se sarà difficile. Infatti negli ultimi 31 derby i granata hanno conquistato una sola vittoria e 6 pareggi, a fronte di 24 sconfitte. Inoltre contro la Vecchia Signora, il tecnico dovrà fare a meno di Lyanco, Nkoulou e Singo.

Dall’altra parte invece troviamo la Juventus, che cerca entusiasmo in una stagione ricca di delusioni. Infatti i bianconeri dovranno fare a meno anche di McKennie, Dybala e Arthur, puniti da mister Andrea Pirlo, dopo la festa clandestina interrotta dai carabinieri. Ma non solo, a causa infortuni il tecnico bresciano dovrà fare a meno dei due portieri ed a sorpresa tra i pali ci potrebbe essere Carlo Pinsoglio, in caso di bandiera bianca da parte di Szczesny. Andiamo quindi a vedere dove seguire Torino-Juventus in streaming gratis.

Torino-Juventus, streaming gratis: Sky o DAZN?

Alle 18:00 scenderanno in campo Torino e Juventus. Il match delle ore 18:00 è valido per la 29esima giornata di Serie A ed andrà in onda sul palcoscenico dello Stadio Olimpico di Torino, terreno di gioco della compagine granata. La partita sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma di streaming tedesca, DAZN. Ad anticipare il match come sempre ci sarà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre.

Come sempre DAZN sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.