Tommaso Zorzi-Elettra Lamborghini, arriva la confessione: fan meravigliati

Amici di vecchia data, Zorzi e la Lamborghini si erano allontanati per un lungo periodo ma con l’Isola si sono finalmente ritrovati: la confessione

Un’amicizia di vecchia data che non tutti conoscevano quella tra Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. I due, attualmente impegnati insieme ad Iva Zanicchi nelle vesti di opinionisti della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021” sono stati visti molto affiatati dal pubblico italiano.

L’influencer e la bellissima cantante già in passato erano amici ma c’è stato un periodo per i due in cui non si sono più frequentati. Un allontanamento che negli anni ha generato diversi commenti tra i loro fan. C’è chi addirittura sosteneva che tra i due amici ci fosse stato un serio litigio.

Ma Elettra e Tommaso ospitati oggi, sabato 3 aprile, nel salotto di “Verissimo” da Silvia Toffanin hanno finalmente risposto ai tanti punti interrogativi che si sono posti i loro fans in queste settimane in cui li stiamo vedendo nuovamente affiatatissimi.

Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: “Bastano pochi secondi per ricordarti tutto il bello che si è vissuto”

Ospiti a “Verissimo”, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini hanno finalmente risposto alle curiosità dei fans. E’ stato proprio Tommaso, vincitore della quinta edizione del GF Vip 2021, ad affermare che tra lui ed Elettra non ci sia mai stato un vero litigio come in tanti hanno spesso pensato.

L’influencer ha quindi raccontato a Silvia Toffanin: “Non abbiamo litigato con Elettra ma non ci siamo parlati per un periodo. Poi a volte la vita ti riporta davanti a persone che avevi perso e bastano pochi secondi per ricordarti tutto il bello che si è vissuto insieme”.

A confermare le sue parole anche la simpaticissima Elettra Lamborghini che attualmente impegnata con il suo amico ‘ritrovato’ e a Iva Zanicchi, sta divertendo il pubblico dell’ “Isola dei Famosi” condotta dalla bellissima Ilary Blasi su Canale 5.