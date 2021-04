Regina Elisabetta, retroscena su Harry: è saltato tutto

Regina Elisabetta, voleva un destino diverso per Harry: il piano infranto. Il secondogenito di Carlo e Diana rischiava di fare la fine della principessa Margaret

Nella famiglia reale si è già verificata una dinamica simile a quella attuale. A Buckingham Palace i giochi di successione hanno portato spesso a problemi di gelosie e di fratture nei rapporti, con alcune figure destinate per sempre ad essere un numero due. Contingenze che gettano nell’ombra chi nell’eredità dei Windsor arriva dopo fratelli maggiori o lati della family più “avvantaggiati”. In passato è stata la volta della principessa Margaret, la sorella minore della regina Elisabetta II, e ora tocca ad Harry. La monarca britannica sapeva benissimo cosa ha dovuto superare la più piccola delle figlie di Elisabetta I e voleva evitare lo stesso ruolo al principe Harry.

William è l’erede designato al trono e secondo quanto dichiarato a Vanity Fair dall’autore, Andrew Morton, esperto reale, la regina era determinata a impedire che il destino si ripetesse.

Morton, che ha appena finito il suo nuovo libro ‘Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters’, ha sottolineato come: “Ha sempre voluto proteggere Harry e penso che in parte sia perché ha visto Margaret cadere vittima del sistema“. Proprio per questo la prima cittadina inglese ha sempre sostenuto pubblicamente Harry nelle sue decisioni.

Gli ha permesso di partire come militare in Afghanistan ed è apparsa in un video parodia per aiutare a promuovere i suoi Invictus Games per il personale militare ferito.

Regina Elisabetta, voleva un destino diverso per Harry: evitare una vita come la principessa Margaret

Quando Harry e Meghan decisero di lasciare la famiglia reale, Sua Maestà non si oppose, riconoscendo le difficoltà che avevano affrontato.

In una delle sue rare interviste aveva detto: “Riconosco le sfide che hanno vissuto a seguito di un attento esame negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio di una vita più indipendente”.

Ha poi aggiunto: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della mia famiglia”.

Il duca di Sussex ha rivelato nella sua intervista con Oprah Winfrey di essere sentito “intrappolato” all’interno del sistema reale. Ha aggiunto poi che il suo matrimonio con Meghan lo aveva aiutato a liberarlo da questa “oppressione“.

Secondo Harry sia suo padre che suo fratello sono rimasti prigionieri all’interno dello schema reale asfissiante. “Mio padre e mio fratello sono intrappolati. Non possono andarsene. Ne ho un’enorme compassione“. Insomma a quanto pare questa rottura totale non è vissuta poi così male dal diretto interessato e avrebbe la benedizione anche della regina.