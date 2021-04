Pasqua, tutta l’Italia in zona rossa: le regole da seguire fino al 5 aprile

Sarà un’altra Pasqua in zona rossa per l’Italia. Spostamenti limitati e restrizioni per la penisola per limitare il contagio: le novità fino al 5 aprile.

Arrivano le feste di Pasqua e l’intera penisola italiana si appresta ad entrare in zona rossa, con restrizioni ferree per limitare la diffusione dei contagi Covid-19. A causa della variante inglese, il paese sta facendo fatica a piegare la terza ondata di contagi e quindi non sono concessi errori. Arrivano quindi restrizioni su spostamenti e nuove misure per visite ad amici e parenti, ma anche viaggi verso le seconde case. Inoltre verranno sospese le zone arancioni, con il governo Draghi che ha pressoché ripetuto le restrizioni imposte durante le festività natalizie.

Tra le grandi conferme troviamo il coprifuoco in vigore ancora dalle ore 22 alle 5 di mattina. Infatti tutti gli spostamenti saranno vietati salvo per comprovati motivi lavorativi, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione. Mentre per le seconde case resta in vigore lo spostamento concesso esclusivamente al nucleo convivente e soltanto se l’abitazione di destinazione è vuota. Vietato quindi lo spostamento in seconde case di amici o parenti. Andiamo quindi a vedere tutte le restrizioni imposte per il weekend.

Pasqua, tutte le regole da seguire in zona rossa: dalle visite ai parenti allo sport

Ma non ci sono solo conferme nelle misure prese dal premier Mario Draghi. Infatti il Presidente del Consiglio ha preso decisioni drastiche anche su Messa e Pranzo di Pasqua, oltre che per eventuali pic-nic, gite o sport. Andiamo quindi a vedere tutte le restrizioni imposte durante questi tre giorni di festa.

