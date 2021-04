Netflix, slitta tutto: fan costretti ad aspettare ancora

A causa dell’epidemia da Coronavirus, purtroppo, i fan dovranno ancora attendere per il rilascio dell’amatissima serie Netflix

Sono tantissimi i fan che, fin dal suo esordio, hanno seguito la serie The Umbrella Academy con molte attenzione. Ad ora si contano due stagioni e la certezza è che ve ne sarà almeno una terza, ma purtroppo i fan dovranno aspettare ancora a lungo perché le riprese stanno procedendo a rilento a causa del Covid e dei protocolli severi di protezione. Nel corso di un’intervista Tom Hopper, l’attore che interpreta Luther, ai microfoni di Collider ha rivelato espressamente che “le riprese dureranno molto più a lungo”. D’altra parte, però, pare che ci sia molto entusiasmo sul set per la nuova stagione e questo non può che essere un bene per una buona riuscita.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp si aggiorna ancora: l’addio degli utenti alla scomoda funzione

Netflix, le uscite dal 5 all’11 aprile

Diverse saranno le uscite della prossima settimana su Netflix. Si parte il 7 aprile con la serie, alla sua prima stagione, ‘The Wedding Coach: come organizzare un matrimonio perfetto’. E’ atteso il rilascio per le ore 9:00 italiane. Stesso discorso per il tributo a Dolly Parton, ‘Dolly Parton: A MusiCares Tribute’. Ci sarà anche Snabba cash, un remake svedese della famosa trilogia. Il 9 aprile toccherà a ‘Night in Paradise’ e ‘Thunder Force’.

LEGGI ANCHE—> Fortnite, la nuova skin è letteralmente un meme: come ottenerla – FOTO

Ricordiamo che, per abbonarsi a Netflix, ci sono a disposizione tre diversi piano. Quello Base, da 7.99 euro, che permette la visione dei contenuti in HD e su un solo dispositivo in contemporanea. La versione Standard, da 11.99 euro, con qualità Full HD e due dispositivi da poter sfruttare contemporaneamente. Infine, c’è la Premium da 16.99 euro e la possibilità, oltre che di vedere tutto in Ultra HD, sfruttare quattro dispositivi contemporaneamente.