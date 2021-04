Milan-Sampdoria 1-1: voti, highlights e tabellino del match

Si è da poco concluso il match di Serie A tra Milan e Sampdoria. Ecco voti, highlights e tabellino finale del match di San Siro

Una partita fondamentale quella che si è appena conclusa a San Siro tra Milan e Sampdoria. Rossoneri chiamati a metter pressione sia all’Inter in vetta che alle avversarie per la corsa Champions League, Sampdoria vogliosa di consolidare la buona posizione in classifica ed evitare di vivere un finale di stagione complicato.

Primo tempo che parte con la Sampdoria in pressione sui rossoneri. Tante le occasioni per i blucerchiati, vogliosi di mettere sin da subito le cose in chiaro e più volte vicini al gol. Gli uomini di Pioli sono sembrati quasi inermi, senza mai dimostrarsi particolarmente pericolosi se non negli ultimi minuti.

Secondo tempo che parte con un sostanziale equilibro in campo. Fino a quando Theo Hernandez commette una leggerezza clamorosa e, in disimpegno, regala la palla a Quagliarella che non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Svolta un minuto dopo, quando Silva si fa ammonire per la seconda volta e lascia i suoi in 10. All’86’ il subentrato Hauge trova un bellissimo gol e porta i suoi sull’1-1

Milan-Sampdoria, il tabellino finale e gli highlights del match

MARCATORI: Quagliarella (S) 56′, Hauge (M) 86′

SAMDPORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6.5, Tonelli 6.5, Colley 6, Augello 6; Candreva 6.5, Thorsby 6, Silva 5, Damsgaard 6; Quagliarella 6.5 (dall’83’ Keita 6), Gabbiadini 6 (dal 62′ Askildsen 6). All. Ranieri 6

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Saelemaekers 5.5 (dal 46′ Kalulu 6), Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Theo Hernandez 5; Bennacer 5.5 (dal 60′ Tonali), Kessié 6; Castillejo 5 (dal 73′ Hauge 6.5), Calhanoglu 5.5, Krunic 5.5 (dal 60′ Rebic 6); Ibrahimovic 6. All. Pioli 5.5

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH