iPhone, come ottimizzare la batteria: c’è un nuovo tool

Uno dei maggiori problemi di iPhone è la durata della sua batteria. A breve, dovrebbe arrivare un nuovo tool in grado di ottimizzare il tutto

Tra gli smartphone più apprezzati ed utilizzati al mondo, è impossibile non menzionare gli iPhone. Dal loro primo lancio, i device Apple sono diventati un vero e proprio oggetto di culto. In attesa dell’uscita del 13, gli iPhone 12 stanno sbaragliando la concorrenza con numeri da capogiro, ma le novità del colosso di Cupertino non sono certamente finite qui.

iPhone, ecco il nuovo tool per iOS 14.5

L’azienda sta infatti continuando a lavorare anche al suo sistema operativo, di cui è uscita da poco la nuova beta: iOS 14.5. Tante le novità, delle quali molte sono già state annunciate e sviscerate a più riprese. Ce n’è una di cui però non si è tanto parlato: il tool per ottimizzare la durata della batteria.

Quanti possessori del melafonino hanno riscontrato problemi di questo tipo in passato? Con un nuovo strumento, si potrà calibrare il tutto direttamente con un tap. In caso vengano rilevate anomalie, si potrà procedere con la sostituzione gratuita della batteria stessa.